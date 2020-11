Almeida (PP) lamenta que Otegi "tenga una de las llaves" del futuro de España

El portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado este miércoles que los Presupuestos Generales del Estado presentados por el Ejecutivo de Pedro Sánchez "no son buenos, adecuados" al tiempo que ha lamentado que el coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, "tenga una de las llaves del futuro de España".

Todo ello tras conocerse que "a día de hoy", EH Bildu "está en disposición de votar favorablemente" a los presupuestos generales del Estado (PGE) "si las cosas no se tuercen de aquí a cuando se voten".

Para Almeida, "al margen de tramitación de dimes y diretes", ha apuntado que "estos presupuestos no son buenos para España", algo que, asegura "ya ha dicho el Banco de España, la Airef, no son datos fiables, no son los presupuestos adecuados. Se le dijo al Gobierno de España que acuda a mecanismos de estabilidad".

Sobre el posible apoyo de EH Bildu a los presupuestos, el también regidor madrileño ha indicado que "es obvio" que no le gusta que "Otegi sea decisivo en la gobernabilidad de España y que tenga una de las llaves para decidir el futuro de la Nación".

Requerido sobre la regulación de los precios de viviendas en alquiler, Martínez-Almeida ha aseverado que "esa regulación es claramente perjudicial para el arrendamiento", pues "a mayor intervencionismo habrá menos oferta" y por tanto "se dará un aumento de los precios".