Almeida lamenta que la Cumbre haya finalizado sin acuerdo pero aplaude la rentabilidad de imagen para Madrid

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha lamentado este lunes que la Cumbre del Clima celebrada en la capital haya finalizado sin un acuerdo, pero ha puesto en valor la rentabilidad en términos de imagen que ha supuesto para la ciudad.

"En términos de imagen, con la inversión que se ha producido ha sido más que rentable para la imagen de Madrid; he tenido la oportunidad de hablar con alcaldes de todo el mundo que me han dicho lo orgulloso que me podía sentir. Hemos dado al mundo un ejemplo de capacidad de organización y de gestión", ha valorado tras acudir a la nueva sede de la consultora Everis.

La XXV Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Cambio Climático (COP25) aprobó, finalmente, un acuerdo que recoge los tres temas para los que Chile pidió ayuda de facilitación a España, que incluyen la ambición climática, los mecanismos de pérdidas y daños y la financiación.

El regidor ha reconocido que tenía la "esperanza de un gran acuerdo", pero "no ha podido ser así". "Lamentablemente es un acuerdo de mínimos, y entendíamos que era una oportunidad de oro que pudiera salir el acuerdo de Madrid, pero hemos demostrado al mundo la capacidad que tenemos de trabajar por Madrid y para Madrid", ha manifestado.