Almeida lamenta la marcha de Sémper del PP, persona "muy valiosa" con un "papel relevante" en la "amplitud" del partido

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha lamentado este martes la marcha del presidente del PP de Guipúzcoa y portavoz del partido en el Parlamento vasco, Borja Sémper, a quien ha definido como una persona "muy valiosa" que tuvo un "papel relevante" en la "amplitud" del partido.

Tras su participación en la inauguración oficial de la décima edición del foro económico 'Spain Investors Day', el regidor ha trasladado su "respeto total y absoluto a la decisión" de Sémper, de quien ha puesto en valor que diera "tantos años" la cara por la política, "jugándose la vida como se la jugó con ETA".

"Es una figura reconocida dentro del partido, y es una pena que Borja Sémper deje la política, pues creo que en el PP debemos ser muchos, amplios, y en esa amplitud tenía un papel relevante", ha expresado.

También ha tenido palabras Martínez-Almeda para el "reconocimiento" de Sémper en el País Vasco "por el buen resultado" que obtuvo en las pasadas elecciones municipales en San Sebastián.

Tras afirmar que desconoce las motivaciones por las que ha dejado la política, Almeida ha señalado que no sabe si es "por la cripación" que se vive en la política, que "se ha generado por que un preso de Lledoners" que "ha decidido el futuro de España" o "por que los herededors de ETA hayan decidido quién es el presidente del gobierno, o aquellos que les importa un comino la gobernabilidad de España han hecho presidente a Sánchez".

Asimismo ha asegurado que es "obvio" que Vox "ha producido una fragmentación en el espacio de centro derecha", algo que "no ha sido bueno para el centro". "Yo estoy en política para defender las convicciones del PP, que no son las de Vox, con quien diferimos en temas importantes, también coincidimos en otros como no puede ser de otra manera. Prefiero dar la batalla por el PP desde el PP", ha concluido.