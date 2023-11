Almeida justifica la salida de los partidos de la Comisión de Patrimonio para "despolitizarla": "Es más saludable"

Sí seguirán en la Mesa del Árbol porque la diferencia está en que es un órgano "meramente consultivo"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha justificado la salida de los grupos políticos de la Comisión de Patrimonio del Ayuntamiento (CPPHAN) --estaban presentes en ella con voz pero sin voto desde hace siete años, con el gobierno de Manuela Carmena-- para "despolitizarla". "Es más saludable que estemos fuera los grupos políticos que dentro", ha manifestado.

El Grupo Municipal Socialista ha condenado que Almeida ha firmado un decreto con el que "expulsa a los partidos políticos" de la Comisión, donde se dilucidan cuestiones como "la tala de árboles por las obras de la línea 11 de Metro, la modificación de los Planes Generales y cambios de uso, la protección a los edificios o planes especiales de jardines históricos protegidos".

"Hemos tomado la decisión de que la Comisión de Patrimonio se guíe única y exclusivamente por criterios de carácter técnico y no por criterios políticos. La protección del patrimonio histórico no está sujeta a lo que los partidos políticos puedan decir en cada momento", ha argumentado Almeida en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

Esto le ha llevado a acusar al PSOE de pretender "politizar todo". "Quieren politizar todo tipo de instituciones y hasta a los técnicos y funcionarios. A nosotros lo que nos gusta es que los funcionarios puedan hacer su trabajo sin interferencias, sin injerencias de los partidos políticos", ha manifestado el primer edil.

Eso sería lo contrario "a lo que hace el PSOE con las instituciones". "Ya hemos visto que va a confirmar al Fiscal General del Estado, que ha recibido un varapalo durísimo del Tribunal Supremo. Cualquier Fiscal General del Estado con un mínimo de dignidad hubiera presentado inmediatamente su dimisión porque la sentencia del Tribunal Supremo dice que, a su arbitrio y capricho, decidió nombrar Fiscal de Sala a María Dolores Delgado, prácticamente por el agradecimiento de haber sido nombrado por ella o haber sido designado casi con el dedo divino como nuevo Fiscal General del Estado", ha condenado Almeida.

EL PP NUNCA ACUDIÓ A LAS REUNIONES DE LA COMISIÓN

El alcalde ha recordado que fue el gobierno de Carmena quien dio acceso a los partidos políticos a la comisión hace siete años pero ya desde entonces "el Grupo Municipal Popular no acudió por no estar de acuerdo".

"Entendíamos que la protección del patrimonio histórico no depende del partido político correspondiente sino de los mejores criterios de los funcionarios y en esa línea hemos tomado esta decisión", ha indicado.

Lo que buscan es que las Comisiones de Patrimonio "sean únicas y exclusivamente conformadas por los técnicos y no por los partidos políticos, que no tienen nada que decir sobre la protección del patrimonio desde el punto de vista de los expedientes administrativos".

"Nosotros apostamos por la despolitización de los órganos administrativos mientras que el PSOE apuesta por la politización de las instituciones y de los órganos. Ahí no nos vamos a encontrar", ha lanzado el alcalde.

POR QUÉ AHORA

Almeida, preguntado por las razones por las que ha tomado la decisión ahora y no cuando llegó a la Alcaldía hace cinco años, ha contestado que la propuesta ha sido puesta encima de la mesa por el delegado de Urbanismo, Borja Carabante, decisión que ha firmado una vez examinada la composición de la Comisión.

"¿La hubiera adoptado unos años antes? Pues sí, también la hubiera adoptado en la legislatura anterior pero en ese momento no se planteó y, por tanto, no tomamos esta decisión", ha contestado, en alusión velada al gobierno de coalición con CS.

Martínez-Almeida ha insistido en la oportunidad de una decisión, que ha llegado "con retraso", para "despolitizar esta comisión y que los partidos políticos no tengan ningún tipo de influencia" porque, aunque no tenían voto, "sí tenían voz".

"No entendemos por qué los partidos políticos tienen que opinar sobre cuestiones de patrimonio y condicionar el debate que lleven a cabo los técnicos. Que no tengan voto no quiere decir que no tengan voz, que no puedan opinar, que no puedan participar en el debate y que no pueda estar mezclándose el interés político con los criterios técnicos, que le corresponde a los funcionarios", ha reiterado.

Almeida considerado adecuado "despolitizar los órganos técnicos, las comisiones, las instituciones". "Es la postura que nosotros mantenemos frente a un Gobierno de la Nación que opta por la colonización y por depredar todo tipo de instituciones", ha declarado.

SÍ EN OTRAS MESAS TÉCNICAS, COMO LA MESA DEL ÁRBOL

Preguntado por la razón por la que los grupos políticos sí están presentes en otros foros técnicos, como la Mesa del Árbol, Almeida ha contestado que la diferencia reside en que la Comisión de Patrimonio Histórico "tiene la potestad de resolver sobre expedientes administrativos", es decir, "tiene la potestad de tomar decisiones sobre licencias que pueden pedir los particulares en la ciudad de Madrid, por ejemplo".

"Con esa capacidad de decisión que afecta directamente a los administrados entendemos que es mejor despolitizar este tipo de comisiones. La Mesa del Árbol al final tiene un carácter meramente consultivo respecto de las decisiones que se puedan adoptar por parte del Gobierno", ha manifestado.

La diferencia, por lo tanto, radica en que, como la Mesa del Árbol, sean "órganos meramente consultivos, donde lo que se pretende es tener debates vivos y enriquecedores".