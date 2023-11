Almeida ironiza con que Aguirre "no tiró adoquines" en la concentración de Ferraz por lo que no será "amnistiada"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha ironizado con que la expresidenta de la Comunidad y del PP madrileño Esperanza Aguirre "no tiró adoquines ni incendió" durante la concentración ante la sede del PSOE en la calle Ferraz por lo que "no es susceptible de ser amnistiada" por el Gobierno.

Así lo ha manifestado el regidor ante las preguntas de los periodistas, a la entrada de la reunión de la Junta Directiva Nacional del PP, sobre la asistencia de la exdirigente a la concentración, a la que acudieron 250 personas, según la Delegación del Gobierno, para protestar contra los acuerdos con independentistas y la futura ley de amnistía.

Preguntado por si Aguirre tenía o no permiso, Almeida ha sostenido que España es un país en el que "no tener permiso parece ser que no importa".