Almeida ironiza con la actual Puerta del Sol y la que había con Carmena, "una jungla tropical donde no se veía cemento"

El alcalde de Madrid y candidato a la reelección, José Luis Martínez-Almeida, ha ironizado este viernes con la actual Puerta del Sol y la que había en el mandato anterior, con Manuela Carmena en la Alcaldía, que era "una jungla tropical donde no se veía el cemento".

Así lo ha manifestado el regidor ante los periodistas, desde el Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM), después de que la candidata de Más Madrid a la Alcaldía, Rita Maeste, haya firmado que la nueva Sol es "la parrilla más cara de la historia, con 10 millones de euros invertidos en una plaza que no solo no da sombra sino que no aporta absolutamente nada nuevo a lo que había antes".

"En Más Madrid queremos hacer lo contrario, queremos hacer obras, infraestructuras, equipamientos que sean útiles, que vayan con el sentido de los tiempos y no en contra y que realmente tengan efectos en la mejora de la vida de la gente de Madrid. Para eso, la ayuda es fundamental, el sector empresarial es un aliado clave", ha insistido Maestre.

Tirando de ironía, Martínez-Almeida ha indicado que la Puerta del Sol con Carmena "era una selva donde florecía la flora y la fauna y donde los madrileños no veían de ninguna manera el cemento que había y que tenían que pisar".

"Basta ya de hipocresías. Le diría a Rita Maestre que no reclame lo que no hizo en cuatro años, que no reclame que cuando en 2017 se produjo una ola de calor similar a la que se produjo en el año 2022, es decir, en el año anterior, no tomaron ni una sola medida", ha lanzado a continuación.

Almeida ha destacado que en su mandato se han inaugurado "nuevos parques en la ciudad de Madrid, como el de La Gavia, como el Parque Princesa Leonor o por otra parte la Cuña Verde de O'Donnell" y que se han plantado "210.000 árboles", se han recuperado 80.000 metros cuadrados de espacio peatonal "que ellos nos recuperaron", en el cual "también ha habido plantaciones arbóreas en las calles de Madrid".

"Que nos explique Rita Maestre por qué durante cuatro años de Gobierno la Puerta del Sol con Manuela Carmena era una jungla tropical, mientras que ahora sin embargo no. Podían haber hecho por lo menos el paripé de plantar o poner una maceta en la Puerta del Sol y a lo mejor serían más creíbles, pero es que no pusieron ni una maceta", ha finalizado.