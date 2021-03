Almeida insta a Gabilondo a pedir a Sánchez que rompa con Podemos para demostrar que no pactará con ellos en Madrid

El portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha instado este lunes al candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, a pedir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que deje de gobernar con Unidas Podemos para demostrar que él no pactará con la formación de Iglesias en la región madrileña tras los comicios del 4 de mayo.

Todo ello después de que Gabilondo haya indicado que en caso de no obtener la mayoría en estos comicios estaría abierto a pactar con Cs o Más Madrid para formar gobierno, pero no con el candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, por su "clima de confrontación".

"Que le diga a Sánchez, rompe tu gobierno con Iglesias. ¿Por qué vamos a creer a Gabilondo cuando el PSOE gobierna con Podemos? Si de verdad se cree lo que dice, si quiere que los madrileños creamos lo que ha dicho, tiene que llamar a Sánchez y decir que él tampoco puede tener el Gobierno de la Nación ni con Pablo Iglesias ni con Podemos", ha trasladado Almeida a la prensa desde el parque de la Cuña Verde de O'Donnell, en Moratalaz.

Considera Almeida que "el PSOE ya no puede engañar a nadie, no puede decir que no pactará cuando sabemos que lo ha hecho, y si necesita los votos de Iglesias, lo hará y será decisivo".