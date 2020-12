Almeida insiste en que la vacuna no puede ser objeto de confrontación pero tampoco "un ejercicio de propaganda"

El portavoz del PP nacional y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha insistido en que la vacuna contra el coronavirus no puede ser objeto de confrontación pero tampoco "un ejercicio de propaganda" por parte del Gobierno de España.

"Si el Gobierno hubiera hecho un ejercicio de transparencia y tuviéramos todos claro con la comparecencia del presidente, Pedro Sánchez, y del ministro de Sanidad, Salvador Illa, cuáles son los criterios de reparto, cuántas vacunas van a llegar, la distribución, calendario y grupos poblaciones, se habría evitado cualquier tipo de sospecha. Quien tiene en su mano despejar cualquier sospecha es el Gobierno de la Nación", ha manifestado desde Ciudad Universitaria, donde como alcalde ha presentado sus primeras estaciones de BiciMAD.

Almeida ha salido en defensa de la Comunidad porque "ha acreditado que les habían dicho que iban a llegar un número de vacunas y no ha llegado ese número". "¿Por qué no han llegado? Eso es lo que el Gobierno debe responder. El asunto de las vacunas debe estar ajeno a cualquier controversia porque es una esperanza para la sociedad española", ha sostenido el portavoz del PP, que ha insistido en que la vacuna "no puede ser un ejercicio de propaganda sino de transparencia".

LA PEGATINA EN LAS VACUNAS

El portavoz del PP nacional ha deseado que las vacunas hubieran llegado con una pegatina con la bandera de España. "Ojalá hubiese sido la bandera de España, era la bandera del Gobierno de España", ha puntualizado remarcando que él se siente orgulloso "del gobierno de España en general, no tanto de este gobierno".

"Cuando se hace un ejercicio de propaganda, al final pasa lo que pasa, que los españoles no tenemos un conocimiento exacto de cuál es el procedimiento de distribución o calendario", ha lamentado, tras añadir que cree que "ha habido un cierto aprovechamiento desde el punto de vista de la propaganda de lo que son las vacunas", cuando es de sobra conocido que las vacunas se han adquirido por compra centralizada en el ámbito de la Comisión Europea.

Almeida cree que lo más indicado hubiera sido "cierta contención por parte del Gobierno de la Nación en la utilización de las vacunas". En cuanto a la bandera de la Comunidad en el plástico que envolvía las mascarillas entregadas por el Gobierno regional a la ciudadanía, el alcalde se ha remitido a las explicaciones autonómicas para asegurar que, "desde luego, no tenían esa finalidad" propagandística.

"FALTA DE SENSIBILIDAD HACIA EL MUNICIPALISMO"

Almeida, por otro lado, ha tildado de "inadmisible" que los ayuntamientos reciban "cero euros" del Gobierno de España, vía Presupuestos Generales del Estado, para el año 2021. "Algunos ayuntamientos podemos estar en una mejor situación económica y tenemos remanentes, aunque también necesidades, pero hay mas de 3.000 en España que no los tienen", ha indicado.

"Las necesidades de los ciudadanos en Valencia o Zaragoza son las mismas que en Madrid o Barcelona y van a recibir cero euros de este gobierno. Esta falta de sensibilidad hacia el municipalismo es inadmisible", ha reprochado el también primer edil madrileño.