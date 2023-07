Almeida: "Hay que agrupar el voto en el PP. No queremos que pase en España lo que pasó en CLM, que no hubo cambio"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, en presencia del presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, en un acto en Villarrobledo, ha pedido "unificar y agrupar el voto en el Partido Popular", ya que, ha lamentado, por no hacerlo así, en esta región no hubo cambio. "No queremos que en España suceda lo que pasó en Castilla-La Mancha en las autonómicas".

También acompañado por la candidata del PP al Congreso por la provincia de Albacete, Carmen Navarro, Almeida ha señalado que votar al PP "es el camino más corto y más directo" para propiciar este cambio.

Para que haya un gobierno sólido y fuerte que "no dependa de aquellos que quieran romper España, como ha sucedido en los últimos años", ha afirmado Almeida, "la única papeleta que permite garantizarlo es precisamente la del PP".

Ha puesto como ejemplo Villarrobledo, "con un extraordinario alcalde como es Valentín Bueno y candidato al Senado, con una mayoría absoluta, con un gobierno sólido y fuerte", algo que ha deseado que hubiera pasado en la Diputación de Albacete.

"No coger la papeleta del PP es un riesgo de que el sanchismo pueda permanecer, somos los únicos capaces de aglutinar el voto de los que están a nuestra derecha, de los que están a nuestra izquierda, de los que nunca nos han votado, de los que no se identifican con el PP pero que sabemos que somos la solución a los problemas que tiene España en estos momentos", ha defendido.

El mensaje a trasladar al electorado, según Almedia, es que "España necesita una amplia mayoría social" y para ello, hay que votar al PP, "si queremos un proyecto que garantice la convivencia, si queremos un proyecto de futuro en el que quepamos todos". "Todo lo demás es poner en riesgo que Pedro Sánchez siga siendo presidente del gobierno", ha incidido.

(Habrá ampliación)