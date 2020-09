Almeida explica que restringir la movilidad en todo Madrid "no supondría un confinamiento" como el de la primera ola

Cree que "hay medidas que tienen que afectar al conjunto de la ciudad de Madrid"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha explicado este miércoles que en caso de que la capital tenga que adoptar restricciones a la movilidad en su totalidad para frenar el aumento de contagios por coronavirus, estas "no supondrían un confinamiento" como el establecido en la primera ola de la pandemia.

"Hay que transmitir que las restricciones en la movilidad no es el confinamiento, y que las medidas de la Comunidad no suponen un confinamiento tal y como lo conocimos los madrileños", ha expresado el regidor, quien ha puntualizado que "Madrid no se puede permitir un confinamiento así bajo ningún concepto".

Si bien el regidor ha reconocido en una entrevista con 'Telecinco', recogida por Europa Press, que "la situación económica y social exige que se tengan que tomar medidas y buscar un punto de equilibrio", ha matizado que "eso no quiere decir que ni se cierre a Madrid ni se confine".

Y es que Martínez-Almeida entiende que "hay medidas que tienen que afectar al conjunto de la ciudad de Madrid", algo que es compatible con que "haya determinadas actuaciones en determinados lugares". En este punto ha calificado de "adecuadas" las medidas adoptadas por el Gobierno regional.

EL ACUERDO

El Ministerio de Sanidad va a proponer esta tarde a las comunidades autónomas, en la reunión del plenario del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), restringir la movilidad en estos casos. Si se analizan el número de municipios de más de 100.000 habitantes en cada CC.AA., Andalucía encabeza la lista con 12 municipios, seguida de Cataluña (11) y la Comunidad de Madrid (10).

Almeida espera que "haya un acuerdo", puesto que "es lo que esperan los ciudadanos", pero no ha podido asegurar que vaya a darse este mismo miércoles. "No sé si será hoy, pero no puede tardar. No le puedo decir que vaya a ser hoy, pero ha de ser lo antes posible con la intención de tranquilizar a los ciudadanos de Madrid. Espero que haya acuerdo, pero si me preguntas si lo va a haber, no lo puedo garantizar", ha expresado a continuación.

Para el regidor matritense "es importante establecer criterios homogéneos" los cuales "tienen que establecer las autoridades sanitarias". "Si hay acuerdo que se aplique a quien se tenga que aplicar", ha concluido.