Almeida exige a Sánchez que pida perdón tras el nuevo "revés" del TC

El alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha exigido este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "pida disculpas" por la suspensión de la actividad parlamentaria en las primeras semanas del primer estado de alarma, que el Tribunal Constitucional (TC) ha declarado inconstitucional.

"No ha habido presidente español en la democracia que haya sufrido más reveses constitucionales", ha indicado Almeida ante los medios tras asistir a la inauguración de la South Summit 2021.

Almeida ha dicho que, en un mes en el que Sánchez ha acusado al PP se situarse en la "insumisión constitucional", "ya es mala suerte" que el TC haya declarado inconstitucional tanto el primer estado de alarma como el cierre del Congreso en dicho período.

"No pasa nada por decirle a los españoles: 'Soy Pedro Sánchez, y me he equivocado'", ha apostillado Almeida, quien sostiene que "había alternativas al estado de alarma" y que la suspensión de la actividad parlamentaria "no es únicamente" una decisión de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, dado que "el Gobierno también expresó su opinión al respecto".