Almeida no está "decepcionado" con Vox, de quien cree que "tendrá que explicar por qué se ha hecho cordón sanitario"

El portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha aseverado este martes que no está "decepcionado" con Vox tras haberle negado su apoyo a los Presupuestos de 2022, si bien considera que la formación que lidera Javier Ortega Smith en Cibeles "tendrá que explicar por qué se ha hecho cordón sanitario".

Así lo ha manifestado en una entrevista en 'Espejo Público' en Antena3, recogida por Europa Press, en la que ha recordado que su Gobierno municipal lleva tres presupuestos, y Vox se abstuvo en los primeros, aprobó los segundos y se opusieron a los terceros.

Entiende por tanto que "Vox ha salvado antes su interés particular que el de los madrileños". "No quiso sentarse, no quiso siquiera hablar. No creo que a mí me haya decepcionado Vox, pero tendrá que explicar por qué se ha hecho el cordón sanitario".

Sobre el acuerdo de Presupuestos alcanzado con el Grupo Mixto, el primer edil entiende que "son buenos" y "demuestran que este Gobierno mira por el interés de todos los madrileños". Ha puesto en valor que "es un acuerdo que salva la política de incentivos fiscales" y "no se subirá un solo impuesto", algo que "es difícil de encajar por personas de izquierda y se ha aprobado".

"Yo tengo que ponderar. ¿Que haya determinadas cesiones? Pues sí, esto es una negociación y envía un mensaje de confianza a los ciudadanos", ha finalizado.