Almeida espera al martes para conocer los motivos de agenda que impedirán a Illa ausentarse en inauguración del Zendal

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, esperará al martes, 1 de diciembre, para conocer los motivos de agenda que impedirán al ministro de Sanidad, Salvador Illa, ausentarse en la inauguración del hospital de pandemias Isabel Zendal aunque cree que, en todo caso, "se alegrará" de poder contar con este nuevo equipamiento sanitario.

Tras inaugurar uno de los belenes de la ciudad, el primer edil ha contestado que no tiene motivos para dudar de la razón que dieron desde el equipo de Illa para excusarle de cara al martes por "motivos de agenda".

"No tengo motivos para dudar de que, si alega motivos de agenda para no acudir a inauguración, esos motivos existirán. Y para quienes no quieran creerlos, pues nada, esperemos al martes que viene y verán cuál es la agenda del ministro pero estoy seguro de que el ministro se alegrará de que se abra una nueva infraestructura sanitaria, no en Madrid, sino en cualquier parte del territorio nacional porque siempre es bueno cuidar la salud y reforzar todos los medios necesarios para mejorar la prestación pública de la sanidad", ha alegado.

En cuanto a la posibilidad de que las farmacias realicen test, el alcalde confía en que llegue el 'sí' pronto por parte de los técnicos del Ministerio de Sanidad. "Lo digo como ciudadano porque es una buena medida, acertada", ha defendido, después de apostillar que la Comunidad ya ha presentado el protocolo demandado por Sanidad.