Almeida enmarca la denuncia de Podemos contra Engracia Hidalgo en "necesidad de notoriedad y protagonismo"

El alcalde de Madrid y candidato a la reelección, José Luis Martínez-Almeida, ha enmarcado este jueves la denuncia de Podemos ante la Fiscalía del Tribunal de Cuentas contra la delegada de Hacienda, Engracia Hidalgo, y dos altos cargos del Ayuntamiento por presunta responsabilidad contable en el 'caso mascarillas', en una "necesidad de notoriedad y protagonismo" del candidato de la formación 'morada' a la Alcaldía, Roberto Sotomayor.

"Unidas Podemos solo entiende la política desde enfangarse. Roberto Sotomayor es un recién llegado, necesita notoriedad y un protagonismo que los madrileños no le conceden ni ahora ni después de las elecciones. No voy a hablar, no voy a darle publicidad ni a participar en esta campaña de descalificaciones", ha trasladado ante los periodistas desde una rueda de prensa ofrecida desde la sede del PP en la calle Génova de Madrid.

Las altos cargos denunciadas son la coordinadora de Presupuestos y de Recursos Humanos, Elena Collado, y la coordinadora general del Ayuntamiento de Madrid, Matilde García.

En el escrito de denuncia, al que ha tenido acceso Europa Press, Podemos alega que "la falta de controles en la contratación así determinada por los responsables del Ayuntamiento de Madrid, singularmente la ausencia de presupuesto de técnico municipal prevista en su propio protocolo aplicable a la contratación de emergencia, propició la conclusión de una serie de contratos a precios exorbitantes con la empresa malasia Leno a través de los comisionistas Luis Medina y Alberto Luceño".