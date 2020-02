Almeida duda que Sánchez haga cocapital cultural y científica a Barcelona

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha mostrado este viernes sus dudas sobre el acuerdo firmado entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, para volver a convertir a la Ciudad Condal en cocapital científica y cultural, porque el jefe del Ejecutivo "no sabe cumplir su palabra".

Así se ha referido el regidor madrileño al pacto al que han llegado este viernes su homóloga de Barcelona y el presidente del Gobierno, quienes han acordado reactivar el convenio de cocapitalidad cultural y científica de la Ciudad Condal suscrito hace una década con el Gobierno Zapatero e interrumpido con los gobiernos del PP.

El acuerdo incluye, entre otras medidas, que el Estado destine a los proyectos e infraestructuras culturales y científicas de la ciudad en torno a 25,8 millones de euros -la cantidad que fijaba el último convenio, del año 2010-, una cantidad de la que "no va a ver un duro" la alcaldesa de Barcelona, ha aseverado Almeida.

"Le diría a Ada Colau: Ada, no seas ingenua, Pedro Sánchez nunca cumple lo que dice. Da igual que te lo firme, te ha mentido, te ha mentido en la cara. No sé si te has dejado engañar, Ada Colau, pero no te hagas ilusiones, no vas a ver un duro de esos millones", ha reiterado el regidor tras presentar el proyecto "Stopover Hola Madrid" junto a Iberia.

Almeida también ha afeado al presidente del Gobierno por "no tener la cortesía" de reunirse con él, después de dos peticiones escritas, ni con la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, porque, ha asegurado, "no se puede calificar de otra manera que rencor lo que tiene Sánchez" con la ciudad y la región.

En este sentido, ha manifestado la "suerte" que ha tenido Colau por reunirse con Sánchez, a quien "le da igual absolutamente todo" y quien "si se tiene que reunir con un delincuente (en referencia a Quim Torra) se reúne con un delincuente, y si se tiene que ver con Ada Colau, que ha apoyado a ese delincuente, se ve con Ada Colau".