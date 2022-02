Almeida dice ser el primer interesado en investigar el presunto espionaje

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha afirmado este miércoles que él es el primer interesado en investigar el presunto espionaje a Isabel Díaz Ayuso a través de empresas municipales, un asunto sobre el que indagará "hasta el final" y "con todas las consecuencias que esto suponga".

"El que quiere seguir investigando soy yo (...) Soy yo el que me pongo a la cabeza de la manifestación", ha declarado Almeida ante los medios tras un acto municipal, el primero que protagoniza tras dimitir ayer como portavoz nacional del PP en medio del derrumbe de la directiva de Pablo Casado.

Varias informaciones publicadas la semana pasada apuntaron a la tesis de que la dirección nacional del PP utilizó la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) o la Empresa Municipal de Transportes (EMT) para, presuntamente, articular el espionaje a Ayuso.

Almeida ha alegado que ayer, en el pleno municipal, se demostró el compromiso del PP con averiguar qué ocurrió en el Ayuntamiento, pues apoyó las iniciativas de la oposición para crear una comisión de investigación y celebrar un pleno monográfico, y ha aseverado que "no temblará la mano" a la hora de castigar comportamientos indebidos.

No obstante, considera que hay grupos municipales que ayer "ya tenían redactadas las conclusiones" de la comisión antes de crearla, pues "dieron por sentadas determinadas cuestiones que no han sido probadas".

El regidor, a su vez, ha asegurado que el PP no tiene "nada que esconder", e incluso ha sugerido que el PSOE, que quiso que el pleno municipal instase a la Asamblea regional a constituir una comisión de investigación sobre la contratación de emergencia de la Comunidad, lo hizo porque "tiene la intuición, si no la convicción, de que aquí no hay demasiado donde rascar".

En cualquier caso, Almeida ha prometido comparecer "sin lugar a dudas" en la futura comisión, que "tiene que empezar lo antes posible", y respecto a las comparecencias de otras figuras de su Gobierno ha apostillado: "Todas aquellas que se pidan por los grupos de la oposición van a comparecer, porque yo les voy a decir que comparezcan".

"RELACIÓN DE CONFIANZA" CON VILLACÍS

Asimismo, Almeida ha sostenido que mantiene una "relación de confianza" con su vicealcaldesa, Begoña Villacís (Cs), que en primera instancia reaccionó con dureza ante las informaciones sobre el supuesto espionaje pero luego, cree el alcalde, ha encontrado "convincentes" las explicaciones ofrecidas al respecto.

PP y Cs, según Almeida, comparten ahora "un objetivo único y común, que es averiguar y esclarecer total y absolutamente qué es lo que ha podido suceder en el Ayuntamiento de Madrid".

Ello sin perjuicio de dar continuidad a la acción de Gobierno que vienen ejerciendo los últimos dos años y medio, que ha sido "francamente positiva". EFE

