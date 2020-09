Almeida dice que Sánchez no tiene interés en saber número real de muertos y defiende investigarlo en el Congreso

Recuerda que ya dijeron que pedirían responsabilidades en el "momento adecuado" y subraya que "no hay que tener miedo a rendir cuentas"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado este martes que el Gobierno de Pedro Sánchez no tiene "interés" en saber el número real de muertos por coronavirus y ha defendido crear una comisión de investigación en el Congreso para averiguar ese dato y para que el Ejecutivo "rinda cuentas" sobre su gestión en esta pandemia.

"Aunque solo sea por conocer el número exacto de fallecidos en la pandemia ya sería útil la comisión de investigación", ha manifestado Almeida, para añadir que ahora pueden "aprender" de lo ocurrido y "construir una sociedad mejor". A su entender, eso solo lo pueden lograr "tomando como piedra angular la memoria de aquellos que han fallecido".

En una entrevista en TVE, que ha recogido Europa Press, el portavoz del PP ha defendido la creación de esa comisión de investigación para que el Ejecutivo "rinda cuentas" en la sede de la soberanía nacional porque, según ha dicho, los españoles tienen "derecho a saber cómo lo ha hecho".

Almeida ha censurado que el Ejecutivo no dé a conocer el "número real" de fallecidos argumentando que no ha finalizado la pandemia y ha subrayado que ahora se puede tener ya una cifra aproximada. "El Gobierno en estos momentos no tiene interés en saber cuál es el número real de muertos y en transmitirselo a los españoles", ha aseverado.

Tras asegurar que las comisiones de investigación son "necesarias en democracia" y que no hay que tener "miedo a rendir cuentas", Almeida ha recordado que el PP ya dijo hace meses que exigiría responsabilidades "en el momento adecuado" y ha agregado que ese momento "ha llegado".

En este punto, ha señalado que a los españoles les interesa una comisión de investigación sobre la pandemia pero también sobre "un partido en el Gobierno que está imputado por financiación ilegal", en alusión a Podemos. "Creo que en este momento los españoles tienen derecho a saber, a través de sus representantes, cómo lo ha hecho el Gobierno en su gestión", ha abundado.

NEGOCIACIÓN DEL CGPJ

En cuanto a si hay alguna posibilidad de llegar a un acuerdo para renovar el CGPJ, Almeida ha puesto sobre la mesa dos condicionantes: en primer lugar, que Pedro Sánchez asuma que hay que modificar el sistema; y en segundo lugar, que Podemos no tenga "ninguna capacidad de influencia" en ese Consejo después de sus críticas al Poder Judicial.

Dicho esto, el alcalde de Madrid ha resaltado que hay una "pulsión" y un "ánimo" dentro de la sociedad para mejorar la arquitectura de las instituciones y ha asegurado que el PP recoge ese "sentir social".