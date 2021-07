Almeida dice que el PP recibiría bien a Albert Rivera "o a cualquier español"

El alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha afirmado este miércoles que el PP "recibe bien a cualquier persona", independientemente de que se trate del exlíder de Ciudadanos, Albert Rivera, "o cualquier español que se quiera sumar al proyecto".

"No quiere decir que esté diciendo que me gustaría que Albert Rivera (se sumase), me gustaría que cuantos más españoles fuéramos capaces de aglutinar en torno al proyecto del PP, creo que será mejor para España", ha declarado Almeida a los medios tras presentar los nuevos autobuses eléctricos de la Empresa Municipal de Transportes (EMT).

Así ha contestado cuando le han preguntado por los rumores sobre la interlocución entre el fundador de Ciudadanos y el líder del PP, Pablo Casado.

La dirección nacional del PP ha expresado una negativa rotunda a la posibilidad de que Rivera vaya a convertirse en asesor de los populares o se haya barajado incluir su nombre en la lista electoral.

Respecto a la opción de que Rivera acuda a la Convención Nacional del PP, Almeida ha dicho: "Esté o no Albert Rivera, de lo que estoy seguro es de que va a ser un proyecto ilusionante que aglutine a una gran mayoría de españoles". EFE

