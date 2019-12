Almeida dice que el PP es el partido que más ha hecho por el medio ambiente y "sin insultar en manifestaciones"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha afirmado este jueves que el PP, a pesar de "no ser el partido que más pancartas ha colgado, lemas ha coreado ni más ha insultado en manifestaciones", es la formación política "que más ha hecho por el medio ambiente".

Durante su visita esta tarde a la Zona Verde de la Cumbre Mundial del Clima, el primer edil matritense ha sido preguntado por los periodistas sobre las declaraciones esta mañana de la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso, quien ha indicado que las "emergencias internacionales" climáticas puede tener un "lobby" detrás.

Almeida ha respondido que no puede entrar a valorar esas expresiones porque desconoce el contexto en las que las ha pronunciado Ayuso.

"Lo que estoy seguro es que ambos pertenecemos al Partido Popular, que no es el que más pancartas ha colgado, lemas ha coreado ni más insultado en manifestaciones, pero el que más ha hecho por el medio ambiente. Fue el partido que creó el Ministerio de Medio Ambiente, el partido que propuso un comisario europeo para la Energía y Acción por el Clima como Miguel Arias Cañete, el partido con el que se implementó el Tratato de Kyoto y el Acuerdo de París", ha esgrimido.

"Díaz Ayuso y yo pertenecemos a un partido que no carea lemas, no pone pancartas, y que no insulta en manifestaciones (en referencia al insulto de 'estúpido' que le profirió Javier Bardem en la manifestación del sábado), pero que demuestra con hechos cuáles son las políticas de sostenibilidad que pueden ser el futuro del mundo. Y creo que tanto Isabel (Díaz Ayuso) como yo estamos orgullosos de pertenecer al PP", ha concluido Almeida.