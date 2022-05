Almeida dice que los correos confirmarán su versión en el 'caso mascarillas'

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado este jueves que la petición del juez del caso mascarillas para que el Ayuntamiento aporte el correo electrónico remitido por los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño es buena, porque confirmará la versión del Consistorio sobre su proceder al adquirir material sanitario durante la pandemia.

El juez de la causa, Adolfo Carretero, solicitó al Ayuntamiento de Madrid, el pasado miércoles, que aportase los correos electrónicos que le remitieron los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño para la operación de compraventa de material sanitario al inicio de la pandemia que se investiga como una supuesta estafa.

El plazo fijado por el magistrado fue de cinco días desde la solicitud.

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, celebrada en la Junta de Distrito de Fuencarral-El Pardo, el regidor ha indicado que el documento todavía no se ha entregado, en tanto que los servicios jurídicos del Consistorio estarán recopilando toda la información, aunque ha asegurado que lo pondrán a disposición de la autoridad judicial y, tras ello, se demostrará lo que dijimos desde el primer momento -ha afirmado-.

También ha valorado que, en un primer momento, el equipo de Gobierno municipal no proporcionó estas informaciones al juez por "razones de privacidad", pero que al haber sido requeridas por la autoridad judicial, lo ofrecerán "como no puede ser de otra forma".

En opinión de Almeida, se constatará que la petición de Luceño y Medina llegó a un buzón de correo electrónico que es público, que tiene un carácter genérico y, por tanto, no es un correo electrónico que se dirige a una persona determinada, y que se redirigió hacia las áreas que son competentes para tratar la cuestión, que en aquel momento era obtener desesperadamente, como fuera, el suministro de material para los servidores públicos.

Y por tanto -ha añadido-, que a partir de ahí la única intervención que se produjo es reenviar, sin más, creo que bajo el texto aproximadamente de 'otro proveedor' a las áreas competentes en la materia.

El primer edil de la capital ha reiterado que su primo, Carlos Martínez-Almeida -la persona con la que, presuntamente, se comunicó Luis Medina para pedir un contacto en el Ayuntamiento para ofrecer la intermediación en la compra de material-, lo único que había hecho era dar una dirección de correo electrónico, sin más, a la que finalmente se envió la propuesta de los empresarios para la adquisición de equipos de protección.

Con todo ello, según Almeida, se confirma definitivamente la versión que ha mantenido el Ayuntamiento en el caso y cómo se procedió con la oferta recibida por Luis Medina y Alberto Luceño.

Sobre la declaración como testigo de su primo, Carlos Martínez-Almeida, quien ha acudido este jueves al juzgado para aportar su versión de lo ocurrido ante el juez, el regidor ha recordado que no se ha acordado ninguna imputación a su familiar y que el procedimiento judicial ratifica cuatro aspectos que, a su juicio, considera importantes.

El primero es que hubo una investigación de 17 meses para dilucidar el papel del Ayuntamiento en la presunta estafa; el segundo, que tras la investigación no se advirtió ninguna irregularidad en la conducta del Consistorio a este respecto; la tercera, que no hay ninguna persona del Ayuntamiento de Madrid que esté imputada en este procedimiento; y la cuarta, que esto le es indiferente a los grupos municipales de la izquierda, a los que no les vale que nadie esté imputado ni que el Ayuntamiento sea la víctima en la causa, ha dicho. EFE

mgv-pcc/jvc/jdm

