Almeida desconoce si Casado y Arrimadas se reunieron: "Me parecería positivo"

Al portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, no le consta que el líder de la formación, Pablo Casado, y su homóloga de Ciudadanos, Inés Arrimadas, hayan mantenido un encuentro, aunque le parecería "positivo" que dos partidos "tan cercanos" en cuestiones "nucleares" como el modelo de convivencia constitucional del país se reunieran.

El diario digital El Español publica este viernes que Casado y Arrimadas "se citaron en secreto para analizar la actualidad pero sin marcharon sin acuerdos", una noticia por la que ha sido preguntado el portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid tras un acto en Vicálvaro.

"A mí no me consta que se produjera esa reunión entre Pablo Casado e Inés Arrimadas, pero en todo caso me parecería positivo que dos partidos que somos tan cercanos, sobre todo en cuestiones nucleares desde el punto de vista de lo que es nuestro modelo de convivencia constitucional, los dos principales líderes tengan esas reuniones", ha contestado Almeida.

Ha añadido que le parece muy bien que "en el momento en el que vivimos se produzcan esas reuniones y haya un clima de entendimiento entre Ciudadanos y el PP a imagen y semejanza de lo que pasa en el Ayuntamiento" de Madrid, donde Gobierna junto a Begoña Villacís.

En Cibeles, ha añadido, la coalición forma un "único Gobierno" y los dos partidos "coinciden" en lo "sustancial", lo que no quiere decir que "no pueda haber diferencias", aunque lo importante es que, habiéndolas, se tenga la "capacidad de resolverlas, y eso es lo que estamos haciendo en el equipo de Gobierno".