Almeida defiende a Rajoy tras decir Villarejo que habló con él de Kitchen

El alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha dicho este jueves, tras las afirmaciones del excomisario José Manuel Villarejo en el Congreso de que mantuvo "contacto directo" con Mariano Rajoy para hablar de la Operación Kitchen, que su confianza está con el expresidente de Gobierno.

"No escucho al señor Villarejo. No me merece el más mínimo interés lo que diga", ha afirmado Martínez-Almeida a los medios tras asistir a la entrega del X Premio FAES de la Libertad al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó.

"Está inmerso en un procedimiento judicial y mientras no haya una sentencia (...) no conviene hacerle caso. Todos somos conscientes de su trayectoria y de su credibilidad, y no es para tenerle la menor consideración", ha estimado el portavoz popular.

"Mi confianza está con Mariano Rajoy. No conviene hacer caso a lo que dice Villarejo y sí a lo que diga la sentencia", ha insistido.

El excomisario ha afirmado hasta en dos ocasiones este jueves que mantuvo un contacto directo y a través de mensajes "monosilábicos" con Rajoy para hablar de la Operación Kitchen, sobre un supuesto espionaje parapolicial al extesorero del PP Luis Bárcenas.

Lo ha afirmado en una comparecencia en la comisión parlamentaria de investigación de esta presunta operación parapolicial y, aunque en un principio ha señalado tímidamente que dudaba de que "el señor Rajoy" no estuviese al tanto del dispositivo, más tarde ha afirmado varias veces que habló con él sobre el asunto. EFE

jvc/jcf/jdm