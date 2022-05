Almeida defiende que el Rey emérito vuelva a España porque "no tiene ni una causa pendiente": "Es pieza clave del país"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha defendido este lunes que el Rey emérito vuelva a España porque "no tiene ni una causa pendiente" y porque es "pieza clave y angular" de la democracia del país.

"Yo desde hace tiempo ya defendí que Don Juan Carlos debería volver. Creo que no tiene ni una causa pendiente y que es una persona con la que no se puede entender nuestra democracia y nuestra Constitución. Como ciudadano libre que es tiene todo el derecho de volver a nuestro país", ha asegurado a los medios de comunicación tras recibir a la selección neozelandesa de rugby, los Classics All Blacks, en la Plaza de Oriente.

En esta línea, Almeida ha señalado que si se empezara a analizar los compartimentos ejemplares de todos los que han tenido responsabilidad institucionales, al margen de la responsabilidades legales, "se entraría a una serie de juicios subjetivos" que harían "muy difícil" que muchas personas pudieran estar en España.

"En mi opinión, pesa mucho más que el Rey emérito fuese la persona que, teniendo poderes absolutos, decidió que España fuera una democracia. No se entiende la Transición y la Constitución de 1978 sin él. Es pieza clave y angular de nuestro país", ha recalcado.

Asimismo, el primer edil matritense ha calificado la labor política que realizó como "admirable" y que todos los que viven en democracia "se lo deben, entre otras personas, a Don Juan Carlos".

El Rey emérito volverá a España el próximo 21 de mayo, tras cerca de dos años viviendo en Emiratos Árabes y después de hablar este domingo por teléfono con Felipe VI, con el que acordó verse en Madrid a su regreso a España. En concreto, Juan Carlos visitará el próximo fin de semana la localidad gallega de Sanxenxo.