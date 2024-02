Almeida defiende que la postura de Feijóo sobre la amnistía es "clara y firme": "Es una polémica artificial"

Critica la "interpretación distorsionada" del Gobierno y asegura que PP nunca contempló "escenarios que pudieran suponer la ruptura de la Constitución"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha defendido este lunes que la postura del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre la amnistía a los líderes independentistas es "clara y firme" y ha asegurado que la polémica creada sobre una posible apertura del líder 'popular' a este respecto es "artificial".

Todo ello ante las informaciones recogidas por varios medios de comunicación acerca de que, según fuentes del PP, Feijóo estaría abierto a un indulto a Puigdemont condicionado a que sea juzgado y a que rechace la vía unilateral. Según las mismas fuentes, el partido habría estudiado el encaje de una posible amnistía durante las negociaciones para la investidura de Feijóo aunque la habría descartado en "24 horas".

"Es una polémica artificial, una polémica que se está intentando aprovechar por quien es presidente del Gobierno (Pedro Sánchez) gracias a los votos de un prófugo de la justicia, a quien se ha entregado total y absolutamente, a quien ha entregado la gobernabilidad de España y que se agarra esto", ha censurado Almeida, tras secundar un minuto de silencio por los guardias civiles asesinados en Barbate (Cádiz).

De esta forma, ha criticado que se esté intentando "culpabilidad" al PP y ha insistido en que Feijóo "en su momento dijo que podía haber sido presidente del Gobierno si hubiera accedido a lo que quería Carles Puigdemont".

"Esta es la prueba del algodón. Pedro Sánchez ha accedido, por inconstitucional que sea, a todo lo que le ha pedido Carlos Puigdemont y, como Alberto Núñez Feijóo ni accedió ni estuvo dispuesto en ningún momento a acceder a ninguna de las pretensiones de Carles Puigdemont, pues no es presidente del Gobierno", ha defendido.

NUNCA CONTEMPLARON UN "TRATO DE FAVOR"

Considera así Martínez-Almeida que el Ejecutivo apuesta por hacer "una interpretación distorsionada" de la realidad y ha defendido que en el PP nunca se contemplaron "escenarios que pudieran suponer la ruptura de la Constitución, ni de la igualdad, ni conceder un trato de favor a un prófugo de la justicia".

A ello, el alcalde de la capital ha añadido que en estos momentos "no se dan las condiciones de ningún tipo" para que se pueda producir ningún indulto. "No hay arrepentimiento, lo volverán a hacer en cuanto puedan, y al mismo tiempo están secuestrando la gobernabilidad de España por un interés particular", ha valorado.

Por ello, ha insistido en que el PP no entró en ningún tipo de "negociaciones, de mercado, ni de chalaneo" con Puigdemont, quien asegura que encontró por parte de los 'populares' un "no frontal, un rechazo total y absoluto".

"Esto algunos lo pretenden ahora reinterpretar, o mejor dicho, malinterpretar, no para lavarse la conciencia que les es indiferente, sino para tratar de extender una mancha de aceite diciendo que todos somos lo mismo. No, no todos somos lo mismo", ha incidido.