Almeida defiende que la no exención de ruido en el Orgullo es "solución adecuada" para celebrar y respetar a los vecinos

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha defendido este viernes que la no exención de ruido durante el Orgullo 2022 es una "solución adecuada, de consenso" que "permite la celebración del MADO pero también conciliar el descanso de los vecinos".

Finalmente el Orgullo LGTBI de la capital tendrá limitados los niveles de ruido en el pregón y los conciertos, aunque ampliados, para "proteger el descanso de los vecinos frente al ruido, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de una zona declarada como Zona de Protección Acústica Especial (ZPAE)", transmitían fuentes de Medio Ambiente y Movilidad.

"Entendemos que hay que conciliar celebración con el respeto al descanso", ha expresado el primer edil madrileño, que ha explicado que el Gobierno municipal acudió a los servicios técnicos, quienes elaboraron un informe "donde permiten aumento de decibelios sobre todo por los actos donde haya amplificadores, es decir el pregón, los conciertos y la manifestación".

Por su parte, la vicealcaldesa, Begoña Villacís, apostaba personalmente por la exención total del límite de ruidos en el Orgullo pero "la Administración no siempre puede conceder todo lo que quiera".

"Ellos (los organizadores) querían la exención total de ruidos para asegurar que luego no recibían una multa. Medio Ambiente, el área competente, entiende que no procedía y aún así ha elevado los niveles. La Administración no siempre puede conceder todo lo que quiera aunque a mí, personalmente, sí me hubiera gustado (la exención), lo reconozco", ha declarado Villacís desde un campamento municipal.