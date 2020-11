Almeida defiende que Ayuso "no ha infringido ni vulnerado ningún protocolo" y que adopta "todas las precauciones"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha defendido este miércoles que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "no ha infringido ni vulnerado ningún protocolo" tras el positivo en Covid-19 de uno de sus colaboradores y que la jefa del Ejecutivo regional adopta "todas las precauciones".

La propia Ayuso ha contestado este miércoles a las críticas de la oposición sobre que no ha cumplido la cuarentena, que no hay que hacerla si se tienen anticuerpos y ha defendido que hay que "convivir con el virus". "Tengo anticuerpos. Estoy vacunada porque como todo el mundo sabe ya lo pasé en su momento. No los he perdido", ha indicado, al tiempo que ha incidido en que suspendió su agenda hasta ayer "por precaución".

Tras acudir a la presentación de un coche eléctrico en la Embajada Italiana, Martínez-Almeida se ha mostrado "seguro" de que "la presidenta adopta todas las precauciones". "Ha seguido el protocolo, y en las dos ocasiones ha dado negativo. Tiene anticuerpos. No ha infringido ni vulnerado ningún protocolo", ha apuntado.

En este sentido ha señalado que Ayuso cuenta con toda su confianza, pues ha demostrado "un comportamiento adecuado a los protocolos correspondientes". "Mi confianza se extiende a que ha hecho lo correcto", ha concluido.