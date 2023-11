Almeida critica que Sumar "ataque" al Poder Judicial y cree que es "un apéndice de PSOE": "No tiene independencia"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha criticado este viernes que Sumar "haga suyo el leitmotiv del PSOE en esta legislatura", que es "atacar la independencia del Poder Judicial", y ha afirmado que el partido encabezado por Yolanda Díaz es "un apéndice del PSOE".

"Sumar no es sino un apéndice del Partido Socialista. No tiene ningún tipo de independencia y no actúa con criterio separado del que marcan Pedro Sánchez y Félix Bolaños", ha afirmado el alcalde ante los medios de comunicación desde la explanada frente al Palacio de Cibeles.

Así se ha expresado después de que Sumar vaya a interponer este viernes una querella ante el Tribunal Supremo contra el presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, y los vocales conservadores del organismo por su "inaceptable intromisión" en la función legislativa del Congreso, al autorizar y participar en el Pleno extraordinario que propició la declaración institucional contra la Ley de Amnistía.

"Sumar está ejecutando la doctrina lawfare que ha emanado del actual ministro de Justicia, Félix Bolaños", ha valorado el regidor de la capital.