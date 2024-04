Almeida critica que PSOE convoque "romerías" para tratar de convencer "al amado líder" de que siga siendo presidente

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha criticado este viernes que el PSOE convoque "romerías" para tratar de convencer "al amado líder", en referencia al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que siga en el cargo.

Lo ha expresado ante los medios de comunicación desde el Museo de Historia de Madrid, después de que militantes del PSOE hayan preparado una gran manifestación para apoyar a Sánchez después de que anunciase unos días de retiro para reflexionar sobre su continuidad en La Moncloa, este sábado en Ferraz.

"Lo de pretender guionizar sentimientos, pretender colectivizar sentimientos, hacer manifestaciones de adhesión inquebrantable al amado líder, me chirría bastante", ha criticado Martínez-Almeida, a la vez que ha vuelto a cargar por su "espectáculo ridículo" al "montar autobuses para venir a una manifestación en Madrid".

"Si uno está en un periodo de reflexión interna, de la profundidad que hoy presidente del gobierno nos ha transmitido, lo mejor es dejarle en ese periodo de reflexión interna y profunda, y por tanto, no montar romerías para tratar de convencer al amado líder de que se quede a toda costa con autobuses pagados por el Partido Socialista", ha subrayado.

Así, el regidor ha pedido que le "dejen reflexionar" pese al "espectáculo vergonzante" de los suyos. "A mí me pagan para solucionar problemas, no para solucionar mis problemas, sino para solucionar los problemas de los madrileños", ha afirmado Almeida, quien ha censurado que los españoles no pueden hacer como Pedro Sánchez e irse "a reflexionar".

"Los españoles no podemos parar de la forma irresponsable el que lo ha hecho. Los españoles no nos podemos permitir sin perjuicio de que la reflexión sea buena, decir que vamos a dejar de trabajar cinco días", ha señalado el alcalde.