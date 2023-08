Almeida critica que el Gobierno "ignore deliberadamente" las peticiones de Madrid sobre la contratación de policías

Censura que Sánchez no tenga "la más mínima cortesía institucional" de contestar a sus demandas

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha criticado este jueves que el Gobierno de la nación "ignore deliberadamente" las peticiones del Ayuntamiento sobre la contratación de mil policías locales más.

"No hemos recibido ninguna respuesta por parte del Gobierno de España. Ignora deliberadamente las peticiones que hace la ciudad de Madrid en una cuestión tan sensible como la garantía de la convivencia", ha criticado el regidor en la rueda de prensa tras la Junta de Gobierno.

Almeida ha criticado que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, no tenga "la más mínima cortesía institucional" de contestar a sus peticiones. "No sé ya que tenemos que hacer para que Sánchez nos atienda", ha subrayado, a la vez que ha defendido que esos 1.000 policías más no son "un capricho" sino "garantía de los madrileños para poder tener las mejores condiciones".

En esta misma línea, ha destacado que del presidente nacional no esperan "nada" pero le han pedido que "si no quiere ayudar, al menos no moleste".