Almeida critica la "pinza" del PSOE y Vox contra PP en materia de inmigración: "No queremos hacer baja política"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha criticado este martes la "pinza" del PSOE y Vox contra el PP en materia de inmigración y ha asegurado que los 'populares' no quieren hacer "baja política".

"El PP sabe perfectamente que la situación en Canarias es insostenible y nosotros no queremos sacar ningún rédito político, no queremos aprovecharnos de ninguna manera de una situación tan desgraciada, no queremos hacer baja política, unos diciendo que si tenemos pactos con Vox y diciendo que rompe esos pactos que tenemos en diversas comunidades autónomas", ha señalado el regidor en declaraciones a los periodistas desde la nueva oficina de asesoramiento a la vivienda en el distrito Centro.

Así lo ha trasladado después de que el líder de Vox, Santiago Abascal, haya avisado que desde su formación considerarán "rotos" todos los pactos autonómicos con el PP si desde los gobiernos autonómicos en los que participan no utilizan "todos los medios políticos y legales" para evitar la distribución de menores migrantes.

Almeida ha subrayado que en el PP conocen "el drama" que se viviendo en Canarias y considera que hay que hacer "un ejercicio de responsabilidad". Por ello, ha apelado al Gobierno de España para que sea "consciente de que esto no es una cuestión partidista ni de utilización con intereses particulares".

Además, ha indicado que el Ejecutivo tiene que establecer "criterios claros" y, a partir de ahí, poder tomar decisiones.

Por otra parte, ha valorado que nadie entendería que Vox pudiera romper sus pactos de gobierno por esta cuestión y ha insistido en que el PP va a ejercer su responsabilidad como partido. "Creo sinceramente que Vox está sobreactuando y lo que espero es que el PSOE, en una cuestión como esta, no quiera sacar partido", ha subrayado el primer edil.

Por último, y tras la incorporación de Vox al nuevo grupo del Parlamento Europeo Patriotas por Europa, ha señalado que él "desde luego nunca estaría presente" en ese grupo.