Almeida critica la "hipocresía" de Gobierno con un parking para Hacienda en Bernabéu: "No van a saltarse los trámites"

"En el Ayuntamiento de Madrid no hemos autorizado este parking, entre otras cosas, porque falta un estudio de movilidad imprescindible", asegura

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha criticado este martes la "hipocresía" del Gobierno de España al querer hacer un parking para los trabajadores de Ministerio de Hacienda en el entorno del estadio Santiago Bernábeu, tras las polémica creada por la construcción municipal de dos aparcamientos subterráneos que incluía plazas para residentes y ha anulado la justicia, y ha asegurado que el Ejecutivo nacional no va a "saltarse los trámites" necesarios para ejecutarlo.

Así lo ha expresado, en declaraciones a los periodistas, tras participar en un encuentro informativo organizado por Europa Press con su homólogo en Las Rozas, José de la Uz. Según ha avanzado el diario 'El Mundo', el Gobierno pretende hacer un gran parking para el Ministerio de Hacienda cerca del Bernabéu con 1.200 plazas, ninguna de ellas reservadas a vecinos, con unas obras que se iniciarían en 2025 y ubicado en la calle Padre Damián.

"Estamos muy sorprendidos en el Ayuntamiento de Madrid por una doble razón. En primer lugar, por un ejercicio de hipocresía del Gobierno de España y del PSOE. Recordemos que la candidata al Parlamento Europeo, Teresa Ribera, siempre se ha quejado de la movilidad en Madrid, que decía que no fomentábamos la movilidad sostenible. Quiero saber la opinión de Teresa Ribera, vicepresidenta del gobierno, qué opina sobre que su Gobierno pretenda construir un macroparking que dobla el número de plazas del que estaba previsto en el Santiago Bernabéu", ha espetado el alcalde.

También, ha asegurado que tiene "mucho interés" en conocer la opinión de la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, y si considera que los vecinos de la zona "tienen que soportar un trasiego constante de vehículos oficiales en dirección a ese inmueble". "Estamos muy sorprendidos de la hipocresía de Teresa Ribera y de Reyes Maroto. Quiero saber si Teresa Rinera opina que esto es adecuado", ha insistido.

LE DICE AL GOBIERNO QUE "NO SE PRECIPITE"

En segundo lugar, Almeida ha exigido que "no se precipiten" porque en el Ayuntamiento no le han dado todavía la autorización correspondiente y tiene que saber si lo que se va a ejecutar "cumple la ley". "Estos señores no van a saltarse los trámites administrativos del Ayuntamiento de Madrid. No hemos autorizado este parking, entre otras cosas, porque falta un estudio de movilidad imprescindible que justifique que se deba construir este parking", ha explicado.

Así, ha subrayado que en Madrid las cosas "no se hacen a la torera, ni a la brava, ni saltándose la legalidad". "Creo que es una contradicción, por ejemplo, que la semana pasada tanto Reyes Maroto como Rita Maestre arremetiesen contra el parking que ha parado la justicia al lado del Santiago Bernabéu y ahora conozcamos esto", ha censurado, a la vez que ha criticado los "dobles raseros".

"Igual que a Teresa Ribera se preocupaba mucho por los árboles de la Línea 11 y nada, por cierto, por los 30 árboles que han talado en el Palacio de la Moncloa", ha recordado.

A ello, ha añadido que supone que los vecinos protestarán también por este macroparking, además de cargar contra los "ejercicios de chulería" del Gobierno de España. "Parece sorprendente que en un parking de 1.200 plazas no tengan previsto que haya ninguna reserva para los vecinos de toda esa zona, insisto, en los parkings que estaban previstos en el Bernabéu había parking de residentes (...) Igual que no hay árboles de izquierda y derecha, no hay parkings de izquierda ni derecha, aquí los parkings se tienen que juzgar por los mismos parámetros", ha censurado el regidor.