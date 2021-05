Almeida critica al Gobierno por "no hacer sus deberes" tras estado de alarma y dejar a CCAA en "situación de debilidad"

El alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez Almeida, ha criticado este sábado al Gobierno por "no haber hecho sus deberes y no aprobar un plan B jurídico" al decaer esta medianoche el estado de alarma y, a su juicio, dejar a las comunidades autónoma "en situación de debilidad cuando son las que están en primera línea de lucha contra la pandemia".

"Todos la sociedad estaremos en situación más débil a partir de mañana. Todo el mundo, también en resto de partidos y gobiernos autonómicos, que señalamos que necesitábamos una arquitectura jurídica para cuando no haya estado de alarma. Todos estaremos en una posición más débil para luchar contra la pandemia y esto se podía haber estado resuelto. Además, los tribunales superiores de Justicia de comunidades antes el mismo supuesto de hecho han adoptado resoluciones distintas. ¿Qué seguridad jurídica genera esa situación? Por eso, la inacción del gobierno de la Nación debilita la lucha de las comunidades contra la pandemia", ha insistido.

El primer edil matritense ha señalado que desde el Ayuntamiento pondrán todos los medios "para que tratar de seguir garantizando las medidas de la Comunidad de Madrid se cumplan". Y se ha mostrado preocupado porque tras decaer esta medianoche el toque de queda puedan volver a producirse botellones.

"Somos conscientes del peligro de los botellones, que los jóvenes, que son transmisores del virus aunque a ellos les afecte menos, se reúnan en los parques, consuman alcohol y descuiden las medidas de precaución. Vamos a poner todas las medidas necesarias para que no se produzcan y pido a los jóvenes que aunque no haya toque de queda sigan manteniendo postura de responsabilidad, que piensen en su familia, en los demás, que han hecho un esfuerzo importante, hay que reconocérselo, pero la pandemia no está vencida", ha apelado.

En conclusión, Almeida ha manifestado que a partir de mañana las comunidades autónomas "están en situación de debilidad para luchar contra la pandemia y esto no se arregla con un decreto ley endosando la responsabilidad al Tribunal Supremo, sino asumiendo la responsabilidad que le corresponde".