Almeida cree que Sánchez debe convocar comisión de odio por Canet de Mar

El portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha afeado este viernes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convocase una comisión de delitos de odio por una "presunta agresión homófoba que no fue tal" en Madrid y que no lo esté haciendo cuando "acosan" a un niño y a su familia en Canet de Mar (Barcelona) por "querer estudiar español".

"Recuerdo, y ustedes lo recordarán perfectamente, cuando se produjo una presunta agresión homófoba que no fue tal en la ciudad de Madrid -en Chueca, el pasado septiembre- Pedro Sánchez, corriendo, convocó una comisión contra los delitos de odio que dijo que él iba a presidir. ¿Por qué no la convoca ahora?", se ha preguntado el también alcalde de Madrid en declaraciones a los medios antes de presentar la programación navideña del Ayuntamiento.

"¿Por qué ante el acoso de un niño de cinco años y su familia, motivado por el odio, porque no hay otra razón, en este caso de los independentistas, por qué no convoca una comisión? (...) ¿Por qué no es capaz de tener la dignidad de romper con sus socios, que desde la Generalitat y desde las instituciones, están acosando a un niño de cinco años y su familia simplemente por querer estudiar en español?", ha continuado su razonamiento.

Tras esto, el portavoz del PP le ha dicho a Pedro Sánchez "si de verdad le compensa ser presidente del Gobierno al precio del sufrimiento de un niño de cinco años", "si de verdad es capaz de permanecer inalterado e inalterable como presidente del Gobierno a costa de que un niño de cinco años sufra lo que está sufriendo en Cataluña porque él tiene una serie de pactos".

Espera, por tanto, que Sánchez "trate a los catalanes y a Cataluña con el mismo rasero que aplicó a Madrid con una agresión homófoba que no existió" y ha terciado que "está más que justificado que convoque la comisión contra los delitos de odio porque lo que se está produciendo en Cataluña es odio porque sencillamente quiere estudiar en español".

Almeida también ha sido preguntado por unas palabras al respecto del ministro de Consumo, Alberto Garzón, que este viernes ha condenado cualquier tipo de acoso, y, en concreto, contra el escolar de Canet de Mar, aunque ha asegurado que no comparte el criterio que utiliza la familia porque no cree que el español esté en peligro en ninguna parte de España.

El señor Garzón, como siempre, se equivoca, porque ya es una constante (...). Pero si están amenazando, intimando, coaccionando, violentando a un niño de cinco años porque quiere estudiar en español y la Justicia en Cataluña pide que se le proteja, hombre, pues algo de peligro debe haber, ha contestado.

Y ha agregado que cuando la Generalitat de Cataluña ampara, alienta, cobija, esa amenaza, esa intimidación y esa violencia a un niño de cinco años es obvio que no es una cuestión de que cuatro desalmados sean capaces de de adoptar esa actitud; hay un amparo institucional, ese es el peligro que corre el español en Cataluña.

Almeida también ha censurado que Garzón haya dicho que es un privilegio lo que tiene el español. No, el privilegio es que él sea ministro, porque desde luego la trayectoria, la ideología que representa, lo que es un privilegio para él es ser ministro y que todos los españoles le paguemos un sueldo.

Y un privilegio, por cierto, es tener una democracia y un estado de derecho como el que tenemos en España que aquellos países donde triunfa la ideología del señor Garzón no existe, ha rematado.