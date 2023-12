Almeida cree que la izquierda deje dejar de hacer política "a base de eslogan" y buscar argumentos "razonables"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha valorado este miércoles que Más Madrid y PSOE deben dejar de hacer política "a base de lema y eslogan" y buscar argumentos "razonables", tras sus críticas a los Presupuestos que se aprobarán este viernes en el Pleno de Cibeles, con la mayoría absoluta del PP.

Ante los medios de comunicación y desde la Puerta de Alcalá, el regidor le ha trasladado a la oposición que "no es incompatible hacer frente a la labor de una acción de Gobierno con argumentos razonables".

"Le pediría a Reyes Maroto (PSOE) y Rita Maestre (Más Madrid) que cuando hablemos de los presupuestos no tiren de eslogan como que no hay ningún proyecto de ciudad, que no se hace nada, que solo se beneficia a los más ricos y que no hay inversión. ¿No les parece suficiente la inversión para el soterramiento del Paseo de Extremadura, para el cubrimiento de la calle Alcalá o para la ejecución y terminación, no de dos equipamientos, sino de muy diversos equipamientos en la ciudad de Madrid?", se ha preguntado Almeida.

De esta forma, ha defendido que los Presupuestos de 2024 contemplan un aumento de inversión para diferentes distritos del sur y del este de la capital y cree que la izquierda debería "reflexionar" sobre los resultados electorales del pasado 28 de mayo.

Considera que el resultado también se debe al "tipo de oposición" que practicaron desde PSOE y Más Madrid en la pasada legislatura, que "están repitiendo y calcando exactamente igual" en esta.

"Los madrileños no comparten ni su visión negativa de la ciudad, ni su oposición destructiva. Negar que Madrid vive uno de los mejores momentos de su historia es absurdo y no se corresponde con la realidad social", ha valorado el regidor, a la vez que ha afirmado que van a estar "muchos años en la oposición porque están repitiendo los mismos errores que les llevan a obtener el peor resultado de la izquierda en muchos años".