Almeida cree que Ayuso no necesita cenas de navidad para recibir cariño

El portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, ve "razonable" la decisión del partido de cancelar sus cenas navideñas, como está haciendo el sector empresarial con la pandemia al alza, y ha apuntado que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, no necesita esos eventos para recibir muestras de cariño de simpatizantes, porque encuentra afecto allá por donde va.

Este lunes, en la presentación del Plan de Inclemencias Invernales en Rascafría, la presidenta madrileña ha defendido su política de apertura frente a la petición del PP de cancelar las cenas de navidad y ha insistido en que no se deben suspender estos encuentros por el coronavirus porque, según ha dicho, la situación de la región sigue siendo de total normalidad y pide poder reunirse con los afiliados, aunque sea por zoom.

El portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, tras presentar en CentroCentro el evento 'Save the date Madrid 2022', ha dicho desconocer "cuáles son las declaraciones que ha hecho la presidenta Díaz Ayuso o el tono en el que las ha hecho".

Pero lo que "sí" puede decir, ha agregado Almeida, es que ha hablado con el presidente de la Asociación de Hostelería de España, "no por las cenas del PP", sino para interesarse por cómo se está desarrollando la campaña de convites navideños, y le ha trasladado que se acaban "de caer todas las cenas de empresa".

Sobre las informaciones que apuntan a que desde el entorno de la presidenta ven en la cancelación de las cenas un intento para que Ayuso no se encuentre con militantes, Almeida ha insistido en el desconocimiento.

"Desconozco lo que dicen las fuentes cercanas en el entorno de la presidenta Díaz Ayuso, pero insisto, de verdad, que lo único que estoy diciendo es que al margen de que se comparta o no la decisión parece que es una decisión razonable" en la coyuntura pandémica actual, ha contestado.

Y ha añadido: "También digo que la presidenta Díaz Ayuso, en mi opinión, no necesita las cenas de navidad, con todo el respeto para ella, no me traten de meter en una polémica, para recibir el cariño de los afiliados y de los simpatizantes del Partido Popular".

"Yo he estado con la presidenta Díaz Ayuso por la calle y he visto el extraordinario cariño que recibe y no solo de afiliados del PP, sino de ciudadanos en general. Por tanto yo no creo desde luego que las cenas de navidad sean lo que determina que pueda recibir muestras de cariño, porque recibe muestras de cariño con o sin cenas de navidad", ha concluido.

Las preguntas a Almeida sobre las cenas del PP iban acompañadas con comentarios relacionados con que, por el contrario, el Ayuntamiento sí tiene en mente llevar a cabo la tradicional Cabalgata de Reyes.

"Respecto de la Cabalgata de Reyes, nosotros lo hemos dicho: esperamos desde luego que pueda haber Cabalgata y estamos preparando que pueda haber Cabalgata, pero también estamos preparando cualquier eventualidad que se pudiera producir", ha aclarado.

Por tanto, el Ayuntamiento va a seguir trabajando "para que se pueda producir con todas las condiciones de seguridad", pero no descartan "cualquier eventualidad, aún cuando todavía estamos, si no me equivoco, a veintitantos días" de la fecha, ha apostillado el alcalde y portavoz del PP. EFE

