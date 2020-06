Almeida cree que se ha aprovechado la crisis del coronavirus para intentar "cambiar el modelo institucional"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha criticado que desde el Gobierno ha habido "un canto de sirena desde el primer momento" y ha habido "gente que está aprovechando la crisis sanitaria" para intentar cambiar el modelo institucional, político, social y económico de España.

"Hay un canto de sirena desde el primer momento, hay gente que está aprovechando esta crisis sanitaria, no diría que para ir a Venezuela, pero sí para un cierto cambio del modelo institucional, político, social y económico", ha explicado el regidor en una entrevista en el canal de Youtube 'Estado de Alarma' recogida por Europa Press.

"Creo que no son tan ingenuos de entender que aquí podemos acabar en una república bolivariana, pero sí que es una oportunidad esta crisis sanitaria", ha reafirmado el regidor madrileño. Almeida ha señalado que este intento de cambio de modelo lo "disfrazan" diciendo que "hay que recuperar lo público". "Mientras recuperamos lo público, colocamos a Pablo Iglesias -- vicepresidente segundo del Gobierno-- en el CNI", ha justificado.

El alcalde de Madrid ha insistido que con ese discurso "pretenden echar la culpa al marco constitucional, al marco de a la democracia occidental homologable a cualquier otra, al sistema capitalismo y al liberalismo". "Madrid no va a cambiar el modelo político, ha defendido. Por último, ha lamentado que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, no le haya llamado para conocer la situación de Madrid durante la crisis sanitaria. "Es una cuestión de empatía y cercanía. Madrid lo ha pasado muy mal. No hubiera estado de más un gesto de cariño", ha asegurado.