Almeida considera que a los españoles "el debate de la inviolabilidad del Rey emérito ni les va ni les viene"

"Estamos muy contentos con Felipe VI. Deje de manosear al Rey cuando le interesa", pide a Sánchez

El portavoz nacional del PP y alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, ha aseverado este martes que "en este momento, a los españoles el debate de la inviolabilidad del Rey emérito ni les va ni les viene".

Así lo ha trasladado ante los medios de comunicación, desde la recién inaugurada Unidad de Distrito de la Policía Municipal en Hortaleza, donde ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "deje de manosear al Rey y de alentar debates".

Sánchez se mostraba este lunes partidario de retirarle la inviolabilidad al jefe del Estado que establece la Constitución, si bien reconocía que para ello es necesario que el PP apoye una reforma de la Carta Magna, algo que ha confesado que ve improbable.

Para Martínez-Almeida, esto responde a que "no hay otro proyecto más interesante, y no se puede defender la gestión de uno mismo, ni que ha habido rebaja en las previsiones de crecimiento de España".

"Primero tiene que respetar al resto de instituciones en el país. Abrir debates me parece irresponsable, ahora se explica en la clave de que para no hablar de sí mismo, habla de los demás. Que la sentencia no le gusta, critica al Poder Judicial, que el Tribunal Constitucional declara inconstitucional el estado de alarma, hace política", ha apostillado a continuación.