Almeida considera "absurdo" entrar en una polémica por la retirada de la UME

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha considerado absurdo entrar en una polémica sobre la retirada de la UME de la ciudad y ha dicho entender el argumento de la unidad militar de desplazar sus efectivos a lugares con una mayor urgencia de ayuda, pese a que desde el Consistorio se les indicara que podíamos seguir necesitando su apoyo.

En declaraciones a la prensa durante una visita al mercado municipal de Chamberí, el también portavoz nacional del PP ha agradecido el trabajo desarrollado en los últimos días por 200 militares de la UME para hacer frente al impacto de la borrasca Filomena, una aportación importante, pero no significativa desde el punto de vista numérico dado que el Ayuntamiento ha puesto 8.000 operarios sobre las calles de Madrid.

No estoy minusvalorando el papel de la UME, que nadie lo entienda así, sino poniendo en valor los operarios que el Ayuntamiento ha estado movilizando durante la última semana, ha añadido Martínez-Almeida, quien ha dicho que no contar con estos militares no tiene por qué repercutir en la situación que se pueda generar mañana por las lluvias previstas.

El pasado viernes, ha explicado, la UME les trasladó durante una reunión del comité de crisis que se iban a retirar de la ciudad de Madrid, porque tenían que ir a otros lugares a no ser que le marcáramos una serie de objetivos, nosotros le indicamos que podíamos seguir necesitando su ayuda en determinados lugares pero es cierto que hay otras ciudades que tienen mayores necesidades en estos momentos.

Creo que entrar en una polémica sobre la retirada de la UME es absurdo porque sería empañar una labor extraordinaria que han hechos todos estos días, según ha recalcado el alcalde, quien ha subrayado que el Ayuntamiento está haciendo todo lo necesario para que la capital esté preparada mañana miércoles frente a las anunciadas lluvias.

Por último ha insistido en su agradecimiento a la labor realizada por la unidad militar de emergencias y su colaboración para minimizar los efectos de Filomena. EFE