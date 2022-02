Almeida: Mi compromiso por Madrid está muy por encima de compromiso por PP

El alcalde de Madrid y portavoz del PP, José Luis Martínez-Almeida (PP), ha transmitido este martes a los madrileños que su "compromiso" por ellos están muy por encima de su partido, que atraviesa una dificilísima situación, y ha enmarcado no haber hecho comparecencias desde hace días por no "dar ningún mensaje equívoco" a la ciudadanía en ese sentido.

En una comparecencia pedida por el Grupo Mixto para que el regidor hiciera una valoración genérica del estado de la ciudad durante el último mes, el alcalde, que no comparece ante la prensa desde el pasado viernes, ha querido transmitir su compromiso total y absoluto con la transparencia y la necesaria rendición de cuentas ante una cuestión que lógicamente ha suscitado entre los madrileños.

Tras asegurar que llegaremos hasta el final y que se averiguará hasta la última de las cuestiones que han podido suceder en este Ayuntamiento, ha defendido que no tenemos nada que esconder y nada que ocultar, y que somos los segundos más interesados en saber lo que pasó, porque los primeros son los madrileños.

Y a la izquierda le ha dicho: Me acusan ustedes de no haber dado la cara. Comparecí apenas unas horas después de que se publicaran las informaciones ante los medios de comunicación y me sometí a todas las preguntas que los medios quisieron hacer.

Y me acusan de haber estado desaparecido. Y lo que digo a los madrileños es que mi compromiso con el Ayuntamiento de Madrid está muy por encima de mi compromiso con el Partido Popular. Mi compromiso con los madrileños está muy por encima de mis responsabilidades orgánicas que tengo en mi partido, y mi compromiso con Madrid y los madrileños siempre va a estar por delante de cualquier interés partidista que en su caso pudiera tener, ha aseverado Almeida.

También ha transmitido a los ciudadanos que si estos días no ha tenido declaraciones públicas, ha sido porque tenía este pleno para comparecer delante de los representantes de los madrileños para dar todas las explicaciones.

A renglón seguido, ha añadido: A nadie le es ajena la dificilísima situación que está atravesando mi partido, y en estos días no ha querido mandar ningún mensaje confuso ni equívoco a los madrileños.

Tras las informaciones sobre el presunto intento de espionaje y la guerra mediática que se abrió posteriormente entre Isabel Díaz Ayuso y Pablo Casado, Almeida no se ha pronunciado sobre el devenir de su partido.

Ayer no acudió Comité de Dirección del partido por su agenda municipal y por estar preparándose para el pleno de esta jornada, a ayer también trascendió que quiere dejar la Portavocía del PP, algo que quería hacer desde antes de la crisis del partido.