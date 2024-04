Almeida ve en comisión de mascarillas la pretensión de "tapar el caso Koldo" y asegura que irá si se cumplen requisitos

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ve en la comisión de investigación del Congreso de los Diputados sobre contratos de emergencia durante la pandemia la pretensión del Gobierno de "tapar el caso Koldo" y ha asegurado que irá a la comisión si se cumplen los requisitos necesarios.

En declaraciones a los periodistas este martes desde el Palacio de Cibeles, ha señalado que el caso de Koldo García, asesor del exministro José Luis Ábalos, es "vergonzante" y que con esta comisión el PSOE pretende extender "la tinta de calamar".

"A mí no me parece una comisión de investigación, a mí lo que me parece es una comisión del fango, de tratar de enfangar y de que esto sea un lodazal. Si a mí me llaman a una comisión de investigación, no tengo ningún problema en ir para defender lo que se hizo en el Ayuntamiento de Madrid", ha insistido.

Así, el regidor ha calificado de "vergüenza" lo que hizo el Gobierno de España durante la pandemia, "una trama de corrupción, de enriquecimiento desde el corazón del PSOE, desde el corazón del Gobierno y sin que Pedro Sánchez haya dado todavía una sola explicación a los españoles".

El Congreso constituirá este martes la comisión de investigación sobre contratos de emergencia adjudicados por distintas administraciones para la adquisición de material sanitario durante la pandemia.

Se trata de un órgano que funcionará en paralelo al que este lunes ha quedado constituido en el Senado y que investigará únicamente el 'caso Koldo', la supuesta trama de cobro de comisiones por contratos para la venta de mascarillas por la que fue detenido el exasesor del Ministerio de Fomento.