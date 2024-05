Almeida carga contra la "huida hacia adelante" de Sánchez con Palestina: "No vamos a romper con Israel"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha cargado entre miércoles contra la "huida hacia adelante" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha anunciado que España procederá al reconocimiento de Palestina como Estado el próximo 28 de mayo, y ha asegurado que la postura de la ciudad pasa por "no romper ni con Israel ni con la comunidad judía".

"Habrá un debate sobre el reconocimiento del Estado de Palestina. Bien, yo ya les digo claramente cuál es la posición de la ciudad de Madrid: no vamos a romper ni con Israel ni con la comunidad judía. Que quede claro. A nosotros nos parece que es una sobreactuación de Pedro Sánchez", ha valorado el regidor en declaraciones a los periodistas desde la Casa de la Villa.

Así, ha subrayado que no se puede poner en el mismo plano "a una banda terrorista, como es Hamás, que a un estado como es Israel, que sufrió una agresión como la que sufrió el 7 de octubre".

"Pero el reconocimiento del Estado palestino es un tema que está ahí. Y me parece bien que se pueda dar. Pero lo que tiene que decir Pedro Sánchez a los españoles no es si reconoce Palestina, si rompe relaciones diplomáticas, si lo que pretende es obtener un mejor resultado electoral", ha criticado.

Considera que Sánchez debería "dar la cara de verdad delante de los españoles" para decirles si está en condiciones o no de "garantizar la gobernabilidad de España".

"No está en condiciones porque lo vimos ayer en el Congreso de los Diputados, porque lo vimos cuando no pudo aprobar los presupuestos que ni los presentó. Cuando lo vimos cuando depende de un tipo que todavía sigue en Waterloo, con el que tuvo que negociar hasta última hora de forma agónica y que les sacó hasta el traspaso de competencias en materia de inmigración. Por tanto, nos podemos distraer con lo que Sánchez nos quiere distraer", ha trasladado.

Así, Martínez-Almeida ha subrayado que el presidente del Gobierno pone en marcha "la máquina del fango" pero ello no va a tapar que tiene un Gobierno "incapaz de aprobar una sola ley".

"Y Sánchez a los españoles no les debería hablar ni de Palestina ni de Argentina. Les debería explicar cómo es posible que este país no tenga presupuestos en este momento, cómo es posible que sus socios de gobierno no le hagan una ley y ayer le rechazaron la ley para abolir la prostitución y parece ser que también le van a rechazar la ley del suelo", ha apostillado.