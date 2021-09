Almeida califica de "lamentable" el botellón de Ciudad Universitaria y defiende que era "muy difícil poder evitarlo"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha calificado de "absolutamente lamentable" los botellones que se desarrollaron hace unos días en la zona de la Ciudad Universitaria de la capital de España y ha defendido que era "muy difícil poder evitarlo" porque no se había convocado abiertamente y porque el aviso de la Universidad se produjo tarde.

En declaraciones a los medios de comunicación, recogidas por Europa Press, Martínez-Almeida ha llamado a la reflexión a los jóvenes que participaron en estos botellones, primero por que estaban allí "25.000 personas sin respetar las medidas de seguridad" y en segundo por que "ni siquiera fueron capaces de tener el civismo de no dejar toneladas de basura".

Eso sí, el primer edil 'popular' ha matizado que estas actuaciones no "representan" a la mayoría de los jóvenes, y ha pedido "no estigmatizar".

Sobe la actuación del Consistorio y de la Policía Local, el alcalde ha considerado que los agentes hicieron "lo que tenían que hacer" porque "no se puede disolver un botellón de 25.000 personas" ya que podría haber generado incidentes "que todos habríamos lamentado".

Además, ha defendido que era "muy difícil poder haber evitado" la celebración del mismo, ya que no hubo "advertencia previa", primero porque "no se convocó siquiera por redes sociales" y también porque la Universidad Complutense avisó "a las once y media en un buzón de correo que no estaba operativo en aquel momento".