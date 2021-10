Almeida se 'cachondea' de las últimas palabras de Tezanos: "Toda la razón"

José Félix Tezanos es uno de los personajes que más polariza de la política española, Su labor al frente del CIS es fuente de discordia entre Gobierno y oposición, y sus polémicas encuestas se alejan mucho de la media del resto de encuestadoras, siendo el Partido Socialista, en el que Tezanos milita, el principal beneficiado de esas desviaciones.

En las últimas horas, Tezanos ha salido al paso de las acusaciones, asegurando que las encuestas del CIS son "las más fiables que se pueden utilizar en este momento". Tezanos afirmaba además que, si el PP no lidera en la encuesta del CIS, como sí hace en el resto de sondeos "es sencillamente porque el partido de Casado no gana".

En su intervención en el Congreso, para explicar las partidas del CIS en los próximos presupuestos, Tezanos ha respondido a las críticas de PP, Vox y Cs: "No ha perdido credibilidad ni muchísimo menos por mucho que se empeñe en decirlo un sector de la opinión política, que no científica".

El presidente del CIS ha seguido defendiendo la labor del organismo que lidera y ha asegurado que entiende que al PP no le gusten los resultados de sus encuestas pero que "no se debe a la maldad o a la manipulación de un perverso catedrático de Sociología como yo, es que no ganan".

La Audiencia de Madrid archiva la causa contra Tezanos

El pasado 18 de octubre, la Audiencia Provincial de Madrid acordaba el archivo de la investigación que se sigue en el Juzgado de Instrucción Número 29 de Madrid contra el presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, por un presunto delito de malversación de caudales públicos.

La decisión tiene lugar después de que la titular del juzgado acordara citar a declarar a Tezanos en calidad de investigado el próximo 29 de octubre a las 12.30 horas.

Almeida se toma a risa las palabras de Tezanos

A través de su cuenta de Twitter, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha respondido a las últimas palabras de José Félix Tezanos y lo ha hecho con el sentido del humor que le caracteriza. Tirando de ironía, Almeida ha compartido este mensaje en su cuenta de Twitter.

Toda la razón, los resultados de Madrid del 4M le avalan. https://t.co/Ll8qHCJVus — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) October 27, 2021

La mayoría aplastaste de Ayuso frente a la izquierda que no quiso ver el CIS

Si ha habido una cita electoral en la que el CIS ha patinado con más claridad ha sido en las elecciones del pasado 4 de mayo en la Comunidad de Madrid. Tezanos erró en sus pronósticos hasta llegar a los 14,6 puntos, su mayor tropiezo hasta la fecha. Una cifra que se sitúa muy lejos de los márgenes de error permitidos y que consolida las inexactitudes del centro sociológico desde que Tezanos se puso al frente.

En las encuestas, el CIS daba a conocer la posibilidad de un empate técnico entre los bloques de la izquierda y la derecha, con 68 diputados cada uno. A diez días de que los madrileños acudieran a las urnas, el CIS publicó otro sondeo en el que auguraba una mayoría absoluta de izquierdas que podía llegar hasta los 73 escaños.

Finalmente, la suma de Más Madrid, PSOE y Podemos se quedó en los 58 diputados, el PP de Ayuso rozó la mayoría absoluta al sumar 65 escaños, Vox creció hasta los 13 representantes y Ciudadanos se quedó fuera de la Asamblea de Madrid.