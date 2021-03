Almeida ve bien "unificar" requisitos para desplazarse por el país "ya sean transfronterizos o nacionales"

El portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se ha mostrado partidario este martes de "unificar" los requisitos para viajar por el territorio nacional "ya sean transfronterizos o nacionales". "Una vez uniformado el régimen de Barajas que se unifique con el territorio nacional", ha manifestado ante la prensa.

Almeida ha indicado que la Comisión Europea ya he requerido al Gobierno de la Nación sobre "el sentido que tiene usar un doble rasero para el que viene de Toledo y el de País", cuando "el de Toledo, el de Valladolid no puede venir, pero pueden venir de Londres, París, Roma... eso no tiene lógica".

"¿Por qué se les pide a unos requisitos y otros no? Todos somos ciudadanos comunitarios", ha manifestado a continuación.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pedía ayer que se deje de "criminalizar" a la gente que va a visitar a Madrid e insistió en que en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas "no hay ningún tipo de control".

Para la dirigente, el problema "no es de dónde viene uno" sea de París o de Murcia, sino de que "no hay las medidas concretas para asegurar que el que entra no está contagiado".