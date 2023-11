Almeida avisa a la izquierda de que defenderá "su honor" si le siguen acusando de "ser cómplice de la violencia"

El regidor se ha preguntado "quién es el violento, el que no amnistía terroristas o los que lo apoyan"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha avisado a las portavoces de Más Madrid y PSOE, Rita Maestre y Reyes Maroto, de que defenderá "su honor donde haga falta" si le siguen acusando de "ser cómplice de la violencia" y no condenar los incidentes en la calle Ferraz.

"A mí no me puede decir nadie que haya alentado a la violencia ni que no haya condenado a la violencia. Ya me estoy cansando de que Rita Maestre y Reyes Maroto crean que todo les sale gratis y que pueden decir todo afectando a la honorabilidad de las personas", ha criticado el alcalde en declaraciones a los periodistas desde el Centro de Acogida San Isidro.

Así, considera que la izquierda está "tan nerviosa" en Madrid porque sabe que los madrileños "no respaldan ni de lejos lo que está pasando" y que hay "una amplísima mayoría de madrileños que repugna lo que está sucediendo en estos momentos con la investidura de Pedro Sánchez y que tienen que desviar la atención".

"Me estoy cansando de que Reyes Maroto y Rita Maestre digan que yo soy cómplice de la violencia y que yo incito a la violencia. Les advierto que dejen de ir por ahí, que dejen de decir que el alcalde de Madrid incita a la violencia", ha expresado.

El regidor se ha preguntado "quién es el violento, el que no amnistía terroristas o los que lo apoyan". "Es una broma de mal gusto que aquellas que apoyan a amnistiar terroristas y a los que causaron gravísimos desórdenes públicos me estén imputando ese tipo de conductas. Y, por tanto, yo me estoy cansando de ese tipo de imputaciones", ha censurado.

Espera Martínez-Almeida que el PSOE y Más Madrid "estén a la altura del momento histórico" que se está viviendo y que respalden "sin fisuras la Constitución de 1978, nuestra democracia y nuestro Estado de Derecho". "Lo digo en tono irónico, claro, porque no podemos esperar absolutamente nada", ha apostillado.