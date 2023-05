Almeida aspira a una "aplastante victoria" para blindar el momento "mágico" de Madrid y sirva para echar a Sánchez

El alcalde de Madrid y candidato del PP a la reelección, José Luis Martínez-Almeida, ha vaticinado que en estas elecciones municipales del próximo 28 de mayo alcanzará una "aplastante victoria" que tendrá un doble objetivo: por un lado blindar el momento "mágico" de la capital y por otro sacar del Palacio de la Moncloa al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Para ello se ha reivindicado como parte del "ejército" del Partido Popular que ayudará a que Madrid continúe viviendo su momento "mágico, único". Así lo ha manifestado el alcaldable durante el mitin de inicio de campaña de la formación celebrado en la plaza Felipe II del barrio de Salamanca, 'feudo' de los 'populares', ante mil asistentes.

"Nunca habíamos tenido un gobierno tan autoritario, un presidente capaz de traspasar cualquier límite; lancemos un mensaje claro, desde la capital de España, repitamos el mensaje y es que el tiempo del sanchismo se está acabando", ha lamentado, para apuntar a continuación que "hay ganas, muchas ganas de que dentro de 17 días las urnas revienten de votos para el PP, para Isabel Díaz Ayuso como presidenta y para el alcalde; muchas ganas de servir a Madrid y de servir a España desde Madrid".

Martínez-Almeida sostiene que la capital vive "su mejor versión, el mejor momento que se puede recordar", por lo que considera que los comicios son "el momento de decir que se continuará construyendo el mejor Madrid, porque lo mejor está por venir".

Ha echado la vista atrás al recordar que "hace cuatro años no daban demasiado" ni por él ni por la dirigente madrileña, si bien, ahora conforman "el mejor tique electoral de España". Ha agradecido a Díaz Ayuso conseguir que el exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias "haga ahora televisión y no política en la Moncloa", ya que "al 'sanchismo' de las trampas, de la confrontación, del odio, al de la división se le ganó el 4N y se le volverá a ganar el 28M".

"No dejemos que nos quiten lo que hemos conseguido después de tantos años de trabajo, de esfuerzo; no dejemos que se apropien del mejor momento que hemos vivido, para transformarlo en las políticas que hemos sufrido, este momento casi mágico, de eclosión", ha explicado a renglón seguido.

Ello se ha logrado, ha continuado, gracias a la acción del Partido Popular, por lo que ha pedido "no pedir perdón" y sí "decir con orgullo, con cabeza alta, que el PP ha transformado Madrid, la esencia del PP, gracias a José María Álvarez del Manzano, a Alberto Ruiz-Gallardón, a Ana Botella". "Sin ellos no estaríamos en la situación en la que estamos en estos momentos", ha expresado.

"APLASTANTE VICTORIA"

Martínez-Almeida ha vaticinado que alcanzará una "aplastante victoria" que dedicará al presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, "a ver si de una vez por todas deja de jugar con el dinero de todos y de tomar el pelo".

"Nos dijeron que era imposible bajar impuestos y los seguiremos bajando, 2.000 millones de euros en obras, nunca Madrid ha respirado mejor calidad del aire que la que respiramos en estos momentos, eso lo ha hecho un gobierno del PP, no uno de la izquierda", ha señalado sobre su gestión al frente de la Alcaldía de la capital.

Una capital que "es incompatible con la mentalidad de la izquierda", por lo que "no consigue gobernar, no consigue la confianza mayoritaria de los madrileños" y "están desconectados de la realidad social". Entiende que "la mejor forma de ganar votantes no es despreciar esta ciudad, no es minusvalorar todo lo hecho y conseguido".

Por todo ello sostiene que hay que "enviar un mensaje de esperanza" y es "que Pedro Sánchez tiene los días contados". Ha apelado a una "entrega intensa" en la que se dejará "la piel" en estos 17 días.