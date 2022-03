Almeida asegura que los informes independientes niegan irregularidades en el presunto espionaje a Ayuso

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha defendido este lunes que ya hay dos informes independientes que concluyen que no hubo irregularidades sobre el presunto espionaje a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, con fondos municipales así como ve "lógicas" algunas ausencias en la comisión de investigación porque "no guardan relación" con los hechos a investigar.

"No sé qué pinta Félix Bolaños, Beatriz Fanjul o Ignacio González, o así hasta una larga lista de nombres que no guardan relación con esta comisión. Como la oposición sabe que no hubo encargo ni se destinó un euro de dinero público en pagar esa investigación, quieren hacer un circo, y eso es faltar el respeto a los madrileños. Hay numerosas personas que lógicamente no tienen por qué acudir, los que son llamados para un circo", ha manifestado en una entrevista en 'Espejo Público' de Antena 3.

Sí acudirá el regidor, quien ha recordado que compareció "apenas unas horas después" de conocerse las primeras informaciones, y que en el Pleno de este martes en Cibeles volverá a dar explicaciones sobre la misma cuestión.

Martínez-Almeida ha detallado que por una parte "el Comité de Ética, que es independiente de la empresa EMVS, conformado en 2016, concluye que no hubo irregularidad en las actuaciones, y que todo se hizo conforme a la normativa". Esto, ha continuado, "descarta ya cualquier irregularidad".

A continuación, ha indicado que la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción "concluye que no hay irregularidades". Por tanto, ha incidido, "hay dos informes independientes que acreditan que no hubo irregularidad".

El consejero delegado de la EMVS, Diego Lozano, comparecerá este lunes a las 16 horas y será el punto de partida de la comisión. Será una intervención presencial que también podrá seguirse vía streaming. Tras él podrán comparecer, según el orden del día, todos los citados que, sin haber confirmado su intención de asistir, posteriormente decidan hacerlo. Sin embargo, los grupos políticos no cuentan con ello.

La primera que adelantó que no participaría en la comisión fue la propia Díaz Ayuso. El alcalde ya defendió la postura de la presidenta de la Comunidad de Madrid argumentando que "no tiene ninguna relación directa, más allá de que pudiera ser afectada".

Ese posicionamiento ha supuesto evidentes desencuentros con todos los demás grupos políticos, incluido Cs, el otro 50% del Ejecutivo en la capital y partido que preside la comisión de investigación que arranca este lunes y se extenderá hasta el 9 de mayo.