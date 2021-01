Almeida asegura que el Hospital Isabel Zendal ha evitado que Madrid reviva "la situación del mes de marzo"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado este viernes que la construcción del Hospital de Pandemias Enfermera Isabel Zendal ha evitado que Madrid reviva "la situación del mes de marzo".

"El Hospital Zendal tan criticado por la oposición... ¿en qué situación estaríamos? La previsión de su construcción nos permite que no se produzca ahora la situación del mes de marzo", ha destacado tras acudir a la presentación del proyecto de digitalización para el alumnado 'Brecha Digital' desarrollado por la asociación Madrid Futuro.

De nuevo, el regidor ha reconocido que la curva de contagios va en aumento, al tiempo que ha indicado que "es una curva que hay que parar cuanto antes". Ha añadido que "los jóvenes es el colectivo más infectado, y eso quiere decir que no se presta atención a las medidas". "No hay que criminalizar, pero deben ser conscientes", ha apostillado.

No ha manifestado su opinión sobre las medidas que se deberían adoptar ya que no es autoridad sanitaria, si bien ha dejado claro que "si las autoridades sanitarias adoptan cualquier opción, este alcalde las va a apoyar", ya que "lo que no caben son medias tintas ni discutir las decisiones".

Además, ha puesto en valor las medidas que adoptó el Gobierno regional de la Comunidad de Madrid "para frenar la segunda ola". Por otra parte, ha defendido medidas distintas para Castilla y León y para la Comunidad de Madrid porque "la situación es distinta".