Almeida asegura que la gala de premios "cumplía con normativa" pero que debieron dar ejemplaridad

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado este miércoles que la gala de entrega de premios en la noche del lunes, a la que acudió junto a ministros y otras personalidades, "cumplía con la normativa" contra la pandemia pero que debieron dar ejemplaridad.

"Yo estaba allí, no se puede evadir la responsabilidad. Me hace surgir dos reflexiones. Creo que era importante decirlo, se cumplieron las medidas de seguridad y normativa. ¿Es suficiente? Parece ser que no, y tenemos que asumirlo", ha expresado a continuación durante su visita en Chamartín a un punto de información Covid.

El regidor ha reconocido que cuando piden estos sacrificios a los ciudadanos no se debe velar por que se adopte la normativa "sino por la ejemplaridad". "Fue un evento que entendí que había que apoyar, que cumplía con la normativa", ha concluido.