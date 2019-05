Almeida asegura que Ayuso "no rehúye los debates en ningún momento" y apunta que "está todos los días en medios"

El candidato del PP a la Alcaldía de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado este viernes que la candidata de su formación al Gobierno regional, Isabel Díaz Ayuso, "no rehúye los debates en ningún momento" y ha apuntado que "está todos los días en los medios".

Tras reunirse con empresarios de San Blas-Canillejas, Almeida ha sido requerido por la prensa por la decisión de Ayuso de no ir al debate de El País y la Ser de este próximo lunes. El candidato 'popular' ha subrayado que "todos los días se somete (Ayuso) al escrutinio de los medios" y que "se va a someter al debate en Telemadrid".

"Creo que no hay día que no tenga entrevista o aparición pública, lleva cuatro meses recorriendo la Comunidad y no hay duda de que Díaz Ayuso no rehúye los debates en ningún momento, no rehúye las preguntas de los medios de comunicación; creo que los madrileños conocen el programa de Isabel, y habrá un debate en la televisión pública, y dará la cara como lo ha hecho", ha apuntado.

No ha valorado si este gesto beneficia o no a la candidata, y ha reiterado que "está todos los días en los medios", ya que "nunca ha rehuído, siempre ha dado las entrevistas que se le han pedido", y los madrileños "saben quién es ella, cuáles son sus medidas".